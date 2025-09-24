Scout a Palermo | un anno di attività pluriconfessionale per il gruppo San Demetrio
Il Gruppo Scout San Demetrio di Palermo, appartenente all’associazione Scaut Assoraider, festeggia il suo primo anno di attività. Un percorso nato con l’obiettivo di accogliere ragazzi e ragazze di qualsiasi fede ed etnia, offrendo loro uno spazio educativo basato sui valori dello scoutismo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: scout - palermo
