Scoprono il ladro seriale dentro il cortile di casa e vengono aggrediti dal malvivente

Lunedì sera agitato per una coppia di giovani riminesi che si sono trovati un ladro dentro il cortile di casa che cerva di rubare loro una bicicletta. Ad accorgersi dei rumori sospetti è stata la ragazza che ha messo in allarme il fidanzato il quale si è trovato davanti un romeno 32enne, già noto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it