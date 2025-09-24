Scoperto il dinosauro più feroce era peggio del T-Rex | morto con una zampa di coccodrillo in bocca

Repubblica.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Battezzato “Joaquinraptor”, ha preso il nome dal figlio di uno degli scopritori. Secondo i paleontologi era un predatore più micidiale e vorace del Tirannosauro: l’esemplare appena trovato in Argentina forse è morto soffocato dalla sua preda. 🔗 Leggi su Repubblica.it

