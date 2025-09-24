Scoperta shock | maxi blitz antidroga svela rete internazionale anche in Abruzzo
Chieti - Dall’alba una vasta operazione dei Carabinieri coordina 12 misure cautelari e 20 perquisizioni contro un presunto cartello internazionale attivo in cinque regioni italiane. La direzione distrettuale antimafia di Firenze, su richiesta della Procura, ha attivato un’operazione congiunta tra le forze dell’ordine per smantellare una presunta rete transnazionale di narcotrafficanti, con ramificazioni tra Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia. Già da questa mattina sono in corso dodici misure cautelari personali e venti perquisizioni domiciliari e locali, eseguite da oltre cento carabinieri. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
