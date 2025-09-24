Scontro tra due autobus sulla Statale 106 | paura per cento studenti a bordo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di grande tensione questa mattina sulla Statale 106 a Simeri Crichi (Catanzaro), dove un pullman scolastico con circa 100 studenti si è scontrato con un altro autobus di linea mentre tutti procedevano nella stessa direzione. Feriti lievi tra i ragazzi. Alcuni giovani passeggeri hanno riportato contusioni e ferite leggere, ma per fortuna nessuno è in gravi condizioni. Anche l’ autista del bus degli studenti ha subito qualche contusione. Alcuni ragazzi sono stati comunque trasportati in ospedale per accertamenti. Soccorsi immediati sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai feriti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

