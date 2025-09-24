Scontro tra due autobus a Catanzaro feriti un centinaio di studenti

(Adnkronos) – Circa un centinaio di persone, per lo più studenti pendolari, sono rimaste ferite nello scontro tra due autobus, avvenuto questa mattina sulla Ss 106, nel Comune di Simeri Crichi (Catanzaro). I passeggeri a bordo dei due mezzi hanno riportato, fortunatamente, solo ferite lievi e contusioni e sono stati soccorsi tempestivamente dai sanitari del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

