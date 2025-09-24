Scontro tra due autobus a Catanzaro feriti un centinaio di studenti e un autista

Due autobus si sono scontrati sulla Statale 106 nel Catanzarese. A bordo di uno degli autobus vi erano diversi studenti che si stavano recando a scuola. Un centinaio di ragazzi sono rimasti feriti lievemente insieme all'autista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scontro tra autobus di linea e auto a Rivisondoli, due morti sulla statale 17

Nell'auto dei due uomini morti nello scontro con un autobus gioielli e denaro contante: forse è refurtiva

Incidente in Ernesto Basile, coinvolti nello scontro due autobus Amat e un furgone delle Poste

AVEVA 45 ANNI, ROSI CAVARRA | Madre di due figli, è la vittima del terribile scontro con un autobus nel Siracusano

