Scontro tra due autobus a Catanzaro feriti un centinaio di studenti e un autista

Due autobus si sono scontrati sulla Statale 106 nel Catanzarese. A bordo di uno degli autobus vi erano diversi studenti che si stavano recando a scuola. Un centinaio di ragazzi sono rimasti feriti lievemente insieme all'autista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

