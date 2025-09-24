Scontro fra due autobus | feriti diversi studenti e un autista

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accaduto sulla strada statale 106 nel comune di Simeri Crichi nella mattinata di mercoledì 24 settembre. Per i passeggeri a bordo dei due mezzi, circa 100, solo lievi ferite e contusioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

