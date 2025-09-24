Scontro fra due autobus | feriti diversi studenti e un autista

È accaduto sulla strada statale 106 nel comune di Simeri Crichi nella mattinata di mercoledì 24 settembre. Per i passeggeri a bordo dei due mezzi, circa 100, solo lievi ferite e contusioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scontro fra due autobus: feriti diversi studenti e un autista

Scontro tra autobus di linea e auto a Rivisondoli, due morti sulla statale 17

Nell'auto dei due uomini morti nello scontro con un autobus gioielli e denaro contante: forse è refurtiva

Incidente in Ernesto Basile, coinvolti nello scontro due autobus Amat e un furgone delle Poste

? AVEVA 45 ANNI, ROSI CAVARRA | Madre di due figli, è la vittima del terribile scontro con un autobus nel Siracusano leggi --> https://www.teleone.it/2025/09/20/violento-scontro-frontale-fra-un-autobus-ed-unauto-muore-una-45enne-nel-siracusano/ - facebook.com Vai su Facebook

