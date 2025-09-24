Scontri tra ultras e polizia nel centro di Nizza | arrestati 103 tifosi della Roma in possesso di armi

Scontri nel centro di Nizza alla vigilia del match di Europa League tra i rossoneri di Francia e la Roma, in programma questa sera alle ore 21. Martedì sera si sono verificati degli incidenti che hanno coinvolto gli ultras giallorossi: 103 persone, secondo quanto riferisce l’ Equipe “in possesso di armi”, sono state arrestate e poste in custodia. Il quotidiano cita fonti della polizia delle Alpi Marittime. Gli scontri sono avvenuti nella centralissima Place Masséna, nel cuore della città della Costa Azzurra. Secondo un testimone, citato anche da Nice-Matin, la rissa è iniziata dopo che diversi tifosi, seduti sulla terrazza di un ristorante, hanno iniziato a lanciare bicchieri contro la polizia, innescando un inseguimento per le strade della Vecchia Nizza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

