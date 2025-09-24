Scontri Roma-Nizza | 103 tifosi giallorossi arrestati

La vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Nizza è stata segnata da una notte di forti tensioni e scontri nel centro della città francese. Secondo quanto riportato dalla polizia delle Alpi Marittime, 103 tifosi romanisti sono stati arrestati e posti in custodia con l’accusa di possesso di armi improprie: tra queste figurano . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Scontri tra ultras e polizia nel centro di Nizza: arrestati 103 tifosi della Roma “in possesso di armi” - Scontri nel centro di Nizza alla vigilia del match di Europa League tra i rossoneri di Francia e la Roma, in programma questa sera alle ore 21. Da ilfattoquotidiano.it

scontri roma nizza 103Scontri a Nizza alla vigilia di Nizza-Roma: arrestati 102 tifosi giallorossi, sequestrate armi contundenti - Roma, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League, è stata segnata da gravi episodi di violenza. gonfialarete.com scrive

