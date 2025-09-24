Scontri Nizza-Roma oltre 100 ultras giallorossi fermati | sequestrati bastoni e taglierini

102 tifosi romanisti sono stati fermati a Nizza, dove stasera, mercoledì 24 settembre, si disputa il primo turno di Europa League. Gli scontri si sono consumati nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24: le due tifoserie si erano date appuntamento in piazza Massena, vicino al lungomare, per poi. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: scontri - nizza

Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma

Scontri a Nizza, 102 tifosi della Roma fermati: il racconto degli abitanti

Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo

Tensione altissima a Nizza prima della sfida con la Roma: 102 ultras giallorossi fermati, cori pro Lazio da parte dei tifosi nizzardi. https://lazionews.eu/notizie/nizza-roma-scontri-ultras-cori-pro-lazio/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #NizzaRoma #Ni - X Vai su X

La Polizia è intervenuta subito e ha stroncato sul nascere eventuali scontri, utilizzati spray urticanti. Il club rossonero è gemellato con l'Inter - facebook.com Vai su Facebook

Incidenti prima di Nizza - Roma, arrestati 102 tifosi italiani per possesso d'armi dopo scontri con la polizia; Scontri a Nizza alla vigilia di Nizza-Roma: oltre cento arresti tra i tifosi giallorossi; Scontri Nizza-Roma, oltre 100 ultras giallorossi fermati: sequestrati bastoni e taglierini.

Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo - Alla vigilia della partita di Europa League tra Roma e Nizza le forze dell’ordine francesi hanno arrestato oltre 100 ultras giallorossi prevenendo possibili ... Da fanpage.it

Roma, scontri tra tifosi del Nizza e 102 arresti: sequestrate sbarre di ferro e tirapugni - Il rischio c'era, il tempismo delle Forze dell'Ordine ha impedito conseguenze peggiori di atti scellerati. tuttomercatoweb.com scrive