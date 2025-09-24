Scontri nei cortei pro Palestina | 76 agenti feriti l’ira del Viminale

Settantasei agenti di polizia contusi in ventiquattr’ore, nove arresti e tredici denunce descrivono la giornata più tesa che le piazze italiane abbiano vissuto dall’inizio dell’anno, tra cortei pro Palestina e scontri improvvisi dai binari ferroviari alle vie del centro. Solidarietà istituzionale e bilancio dei feriti Bastano poche cifre a restituire la portata della violenza esplosa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Scontri nei cortei pro Palestina: 76 agenti feriti, l’ira del Viminale

In questa notizia si parla di: scontri - cortei

Cortei per Gaza: scontri con la polizia a Milano, bruciate foto di Meloni e Netanyahu in varie città

Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna

Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni

Scontri a cortei pro #Gaza, De Cristofaro (#Avs): "Il #GovernoMeloni strumentalizza" - X Vai su X

Dall’Abruzzo e dal Molise alle grandi città: l’Italia in piazza per Gaza tra cortei, blocchi e scontri. Leggi qui https://www.altomolise.net/notizie/attualita/43318/dall-abruzzo-e-dal-molise-alle-grandi-citta-l-italia-in-piazza-per-gaza-tra-cortei-blocchi-e-scontri - facebook.com Vai su Facebook

Scontri a Milano, 5 arresti. In direttissima 2 ragazze per resistenza - I segni della devastazione alla stazione di Milano, il giorno dopo gli scontri; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Sciopero generale per Gaza, cortei in Italia. A Milano scontri manifestanti-forze ordine.

Scontri alla manifestazione pro Palestina, piazze nel caos: il Pd e il M5S condannano... a metà - Palestina sono diventati teatro di violenze e scontri con le forze dell'ordine. tag24.it scrive

Brescia, scontri durante il corteo pro Palestina: una decina le persone identificate - Al vaglio i filmati che hanno registrato le tensioni tra un gruppo di manifestanti e le forze dell'ordine. Scrive quibrescia.it