Scontri il day after FdI contro Sbordone | | Parole offensive dopo ore di violenza

"Siamo stupiti della sorpresa del questore di Bologna riguardo alle manifestazioni di ieri. Definire ‘senza sbavature particolari’ la manifestazione, senza una parola di critica sui cartelli offensivi, sugli slogan, sulla paralisi della città, è decisamente irritante". Sono le parole di Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia, dopo le dichiarazioni del questore Antonio Sbordone sulla manifestazione per Gaza di lunedì, quando oltre 30mila persone sono scese in strada a sostegno dei palestinesi. E se da un lato, tiene a ribadire "la nostra solidarietà e il nostro sostegno agli agenti delle forze dell’ordine", dall’altro Cavedagna ’critica’ le riflessioni del questore, perché "parlare di ‘manifestazione pacifica’ e fare un plauso agli organizzatori è ancora più grave, profondamente offensivo per chi ha vissuto sulla propria pelle queste ore di violenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontri, il day after . FdI contro Sbordone:: "Parole offensive dopo ore di violenza"

In questa notizia si parla di: scontri - after

'Morti negli scontri in città siriana Sweida salgono a 350'

Scontri tra ultras a Torre del Greco: 22 misure cautelari per la rissa del 26 gennaio

Torino-Modena, rischio scontri allo stadio Olimpico: stop ai biglietti per i tifosi emiliani

Assoluzione collettiva per gli ultras del Napoli nel processo sugli scontri di Varese del 14 maggio 2023. #ultrasnapoli #varese #attualita #social #storie #ultimenotizie - facebook.com Vai su Facebook

Si sarebbero registrati scontri durante il deflusso dei tifosi della Roma dopo il Derby contro la Lazio: aggrediti in zona Ponte Milvio... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #DerbydellaCapitale #Roma #ASR #tifosi #scontri #ultras - X Vai su X

Scontri, il day after . FdI contro Sbordone:: Parole offensive dopo ore di violenza; No Green Pass e gli scontri di Roma, l'imbarazzo di Meloni e Salvini che rilanciano attaccando Lamorgese; Giorgia Meloni ora punta i piedi: «Unità, ma leadership a me».

A Napoli problemi con il click day per 800 tirocini: scontri tra polizia e disoccupati – Video - Tensioni a Napoli questa mattina tra le forze dell’ordine e il Movimento di lotta Disoccupati 7 novembre e il Movimento Disoccupati di Scampia Cantiere 167, da un decennio impegnati nella lotta per ... ilfattoquotidiano.it scrive

Click Day tirocini: piattaforma bloccata, a Napoli scontri disoccupati-polizia. Arresti e 8 feriti - È il bilancio dei disordini di questa mattina tra la zona della prefettura e via Toledo, dove si è ... Da napoli.repubblica.it