Scontri a Nizza arrestati 102 tifosi della Roma

Lapresse.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera movimentato nel centro di Nizza, dove si sono verificati degli incidenti che hanno coinvolto i tifosi della Roma, alla vigilia della partita di Europa League tra il il club italiano e la squadra francese. Secondo quanto riferisce l’Equipe, 102 persone “in possesso di armi” sono state arrestate e poste in custodia. Il quotidiano cita fonti della polizia delle Alpi Marittime. Gli incidenti sarebbero avvenuti nella centralissima Place Masséna, nel cuore della città della Costa Azzurra. Lancio di oggetti contro la polizia, poi la rissa. Secondo un testimone, citato anche da Nice-Matin, la rissa è iniziata dopo che diversi tifosi, seduti sulla terrazza di un ristorante, hanno iniziato a lanciare bicchieri contro la polizia, innescando un inseguimento per le strade della Vecchia Nizza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

scontri a nizza arrestati 102 tifosi della roma

© Lapresse.it - Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma

In questa notizia si parla di: scontri - nizza

Tensione a Nizza tra gli ultras francesi e della Roma. 102 romanisti fermati. Sequestrate armi; Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma; Nizza-Roma inizia malissimo: violenta rissa in città e 102 tifosi giallorossi arrestati.

scontri nizza arrestati 102Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma - Martedì sera movimentato nel centro di Nizza, dove si sono verificati degli incidenti che hanno coinvolto i tifosi della Roma, alla vigilia della partita di ... Scrive lapresse.it

scontri nizza arrestati 102Roma, scontri tra tifosi del Nizza e 102 arresti: sequestrate sbarre di ferro e tirapugni - Il rischio c'era, il tempismo delle Forze dell'Ordine ha impedito conseguenze peggiori di atti scellerati. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Scontri Nizza Arrestati 102