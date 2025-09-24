Scontri a Nizza arrestati 102 tifosi della Roma
Martedì sera movimentato nel centro di Nizza, dove si sono verificati degli incidenti che hanno coinvolto i tifosi della Roma, alla vigilia della partita di Europa League tra il il club italiano e la squadra francese. Secondo quanto riferisce l’Equipe, 102 persone “in possesso di armi” sono state arrestate e poste in custodia. Il quotidiano cita fonti della polizia delle Alpi Marittime. Gli incidenti sarebbero avvenuti nella centralissima Place Masséna, nel cuore della città della Costa Azzurra. Lancio di oggetti contro la polizia, poi la rissa. Secondo un testimone, citato anche da Nice-Matin, la rissa è iniziata dopo che diversi tifosi, seduti sulla terrazza di un ristorante, hanno iniziato a lanciare bicchieri contro la polizia, innescando un inseguimento per le strade della Vecchia Nizza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: scontri - nizza
Tensione a #Nizza prima di #NizzaRoma: scontri evitati dalla Polizia, domani il match all'#AllianzRiviera #EuropaLeague #UEL #ASR #ASRoma https://romagiallorossa.it/notizie-as-roma/tensione-a-nizza-prima-di-nizza-roma-scontri-evitati-dalla-polizia - X Vai su X
Rifinitura a Trigoria per la #Roma prima della partenza per #Nizza Colloquio #Massara-#Wesley C'è #Dybala che continua però a svolgere lavoro differenziato #Hermoso con una vistosa fasciatura al polpaccio #UEL #EuropaLeague - facebook.com Vai su Facebook
