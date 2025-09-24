Scontri a Nizza 102 tifosi della Roma fermati | il racconto degli abitanti

Roma che si avvicina all’appuntamento odierno di Europa League contro il Nizza in un clima abbastanza ostile, con il campo che per il momento sta lasciando spazio ai tafferugli urbani tra tifoserie. Da ieri sera si registrano per la città contatti tra ultras tutt’altro che amichevoli, complice il gemellaggio dei rossoneri francesi con l’Inter, a sua volta legata indissolubilmente alla Lazio. Se in principio sembrava trattarsi di piccole schermaglie, le ultime notizie parlano di ben 102 tifosi giallorossi fermati tra Piazza Massena e Corso Saleya (riporta il quotidiano Nice-Matin ), e non è ancora chiaro se le autorità abbiano già proceduto al rilascio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma

