Scontri a Nizza 102 tifosi della Roma fermati | il racconto degli abitanti

Roma che si avvicina all’appuntamento odierno di Europa League contro il Nizza in un clima abbastanza ostile, con il campo che per il momento sta lasciando spazio ai tafferugli urbani tra tifoserie. Da ieri sera si registrano per la città contatti tra ultras tutt’altro che amichevoli, complice il gemellaggio dei rossoneri francesi con l’Inter, a sua volta legata indissolubilmente alla Lazio. Se in principio sembrava trattarsi di piccole schermaglie, le ultime notizie parlano di ben 102 tifosi giallorossi fermati tra Piazza Massena e Corso Saleya (riporta il quotidiano Nice-Matin ), e non è ancora chiaro se le autorità abbiano già proceduto al rilascio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Scontri a Nizza, 102 tifosi della Roma fermati: il racconto degli abitanti

Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma

Tensione a #Nizza prima di #NizzaRoma: scontri evitati dalla Polizia, domani il match all'#AllianzRiviera #EuropaLeague #UEL #ASR #ASRoma

Rifinitura a Trigoria per la #Roma prima della partenza per #Nizza Colloquio #Massara-#Wesley C'è #Dybala che continua però a svolgere lavoro differenziato #Hermoso con una vistosa fasciatura al polpaccio #UEL #EuropaLeague

