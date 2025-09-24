Scomparsa in Sardegna fermato il noto imprenditore del vino | Ha provato a fuggire in barca era armato

Emergono nuovi dettagli su Emanuele Ragnedda, imprenditore che appartiene a una famiglia che produce vino d’eccellenza, ora indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni scomparsa dall’11 settembre a Palau, in Gallura. Secondo quanto rivelato da La Nuova Sardegna, infatti, l’uomo, che si troverebbe in stato di fermo, avrebbe tentato la fuga a bordo di un piccolo gommone dal porto di Cannigione. Ragnedda, che era armato, si era poi successivamente rifugiato a casa dei genitori. I carabinieri del Ris di Cagliari, intanto, sono al lavoro per effettuare degli accertamenti irripetibili all’interno di un casolare nelle campagne di Palau: la struttura appartiene per l’appunto a Emanuele Ragnedda. 🔗 Leggi su Tpi.it

