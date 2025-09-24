Indagato da martedì per omicidio, nel giorno degli accertamenti tecnici irripetibili in un suo casolare nelle campagne di Palau, l’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda, sotto inchiesta per la scomparsa di Cinzia Pinna con l’accusa di omicidio, ha tentato di fuggire in gommone. È andata male perché il suo tentativo di tagliare la corda, iniziato nel porto di Cannigione, è finito contro gli scogli di Baja Sardinia e, dopo essersi riparato nella villa dei genitori, il 41enne di Arzachena è stato rintracciato dai carabinieri. Ragnedda, che era armato quando è stato raggiunto, si trova ora in stato di fermo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scomparsa di Cinzia Pinna, fermato l’imprenditore Emanuele Ragnedda dopo una fuga in gommone