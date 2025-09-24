Scomparsa della 33enne Cinzia Pinna due uomini indagati | accertamenti del Ris in un casolare

Proseguono le indagini sulla scomparsa della 33enne sarda Cinzia Pinna. Due uomini sono stati indagati con l'ipotesi di omicidio per uno, un noto imprenditore di 41 anni, e occultamento di cadavere per l'altro, un milanese di 26 anni. Fissato per oggi l'accertamento tecnico irripetibile del Ris di Cagliari in un casolare a Palau di proprietà del 41enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

