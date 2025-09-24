Scomparsa della 33enne Cinzia Pinna due uomini indagati | accertamenti del Ris in un casolare

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le indagini sulla scomparsa della 33enne sarda Cinzia Pinna. Due uomini sono stati indagati con l'ipotesi di omicidio per uno, un noto imprenditore di 41 anni, e occultamento di cadavere per l'altro, un milanese di 26 anni. Fissato per oggi l'accertamento tecnico irripetibile del Ris di Cagliari in un casolare a Palau di proprietà del 41enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scomparsa - 33enne

Ritrovata in Basilicata Simona Vasselli, la 33enne era scomparsa da Roma

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Due gli indagati per la scomparsa di Cinzia Pinna, ipotesi omicidio; Sardegna, donna scomparsa a Palau: due uomini indagati per omicidio e occultamento di cadavere; Cinzia Pinna, la giovane donna sparita nel nulla dopo una serata con gli amici. Indagato un uomo.

scomparsa 33enne cinzia pinnaScomparsa della 33enne Cinzia Pinna, due uomini indagati: accertamenti del Ris in un casolare - Proseguono le indagini sul caso di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa nella notte tra l'11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura. fanpage.it scrive

scomparsa 33enne cinzia pinnaCinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo - Due uomini sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa 33enne Cinzia Pinna