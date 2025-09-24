Scomparsa Cinzia Pinna l’imprenditore del vino confessa il femminicidio | trovato il corpo della donna

Tpi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso della scomparsa di Cinzia Pinna, la ragazza di 33 anni della quale si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura, si è scoperto essere in realtà un nuovo caso di femminicidio, l’ennesimo in Italia. Emanuele Ragnedda, imprenditore che appartiene a una famiglia che produce vino d’eccellenza, ha infatti confessato l’omicidio della donna: lo rivela l’ Adkronos. Successivamente, proprio su indicazione del reo confesso, è stato trovato il cadavere di Cinzia Pinna, ritrovato in un casolare tra Arzachena e Palau. #Palau. Scomparsa Cinzia #Pinna: l’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda starebbe confessando il delitto e dove avrebbe nascosto il corpo. 🔗 Leggi su Tpi.it

scomparsa cinzia pinna l8217imprenditore del vino confessa il femminicidio trovato il corpo della donna

© Tpi.it - Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

In questa notizia si parla di: scomparsa - cinzia

"Il segreto della lettera scomparsa", Sergio Cosentino e Cinzia Scarpa presentano il loro nuovo libro

Violenza sulle donne, la comunità ricorda Cinzia Fusi a sei anni dalla scomparsa

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

Scomparsa di Cinzia Pinna fermato l’imprenditore Emanuele Ragnedda dopo una fuga in gommone; Omicidio di Cinzia Pinna fermato l’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda | tentava la fuga in barca; Chi è Emanuele Ragnedda l’imprenditore indagato per l’omicidio di Chiara Pinna.

scomparsa cinzia pinna l8217imprenditoreScomparsa in Gallura, l'imprenditore ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna - Ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna l'imprenditore 41enne di Arzachena Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della 33enne di Castelsardo. Segnala ansa.it

scomparsa cinzia pinna l8217imprenditoreCinzia Pinna scomparsa, interrogato Emanuele Ragnedda: stava lasciando la Sardegna in barca - I carabinieri hanno fermato Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo, mentre stava cercando d ... Da ilriformista.it

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa Cinzia Pinna L8217imprenditore