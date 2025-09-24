Scomparsa Cinzia Pinna l’imprenditore del vino confessa il femminicidio | trovato il corpo della donna

Il caso della scomparsa di Cinzia Pinna, la ragazza di 33 anni della quale si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura, si è scoperto essere in realtà un nuovo caso di femminicidio, l’ennesimo in Italia. Emanuele Ragnedda, imprenditore che appartiene a una famiglia che produce vino d’eccellenza, ha infatti confessato l’omicidio della donna: lo rivela l’ Adkronos. Successivamente, proprio su indicazione del reo confesso, è stato trovato il cadavere di Cinzia Pinna, ritrovato in un casolare tra Arzachena e Palau. #Palau. Scomparsa Cinzia #Pinna: l’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda starebbe confessando il delitto e dove avrebbe nascosto il corpo. 🔗 Leggi su Tpi.it

