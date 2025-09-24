Scomparsa Cinzia Pinna fermato per omicidio Emanuele Ragnedda | l'imprenditore si stava allontanando in barca

Emanuele Ragnedda, imprenditore vinicolo di 41 anni, è stato fermato dai Carabinieri. È indagato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa l'11 settembre a Palau. Il 41enne è stato bloccato, con la collaborazione della Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su una barca. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un 26enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scomparsa - cinzia

"Il segreto della lettera scomparsa", Sergio Cosentino e Cinzia Scarpa presentano il loro nuovo libro

Violenza sulle donne, la comunità ricorda Cinzia Fusi a sei anni dalla scomparsa

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna da quasi due settimane, indagato un noto imprenditore del vino. Gli appelli della famiglia trib.al/CdHhxMN - X Vai su X

Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Scomparsa di Cinzia Pinna, fermato l’imprenditore Emanuele Ragnedda dopo una fuga in gommone; Scomparsa Cinzia Pinna: fermato imprenditore Emanuele Ragnedda. Indagato anche un 26enne; Scomparsa di Cinzia Pinna, l'imprenditore indagato fermato dopo aver tentato la fuga in barca.

Scomparsa Cinzia Pinna, fermato per omicidio Emanuele Ragnedda: l’imprenditore si stava allontanando in barca - Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai Carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre tentava di allontanarsi in barca. Si legge su fanpage.it

Cinzia Pinna scomparsa da Palau, Emanuele Ragnedda fermato per omicidio: aveva tentato la fuga in barca, poi si era nascosto nella villa di famiglia - C'è un fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla sera dell'11 settembre scorso. Secondo ilmattino.it