Scomparsa Cinzia Pinna fermato per omicidio Emanuele Ragnedda | l'imprenditore si stava allontanando in barca

Emanuele Ragnedda, imprenditore vinicolo di 41 anni, è stato fermato dai Carabinieri. È indagato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa l'11 settembre a Palau. Il 41enne è stato bloccato, con la collaborazione della Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su una barca. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un 26enne.

