Scomparsa Cinzia Pinna | fermato manager del vino era in fuga su un gommone | Chi è Ragnedda le sue bottiglie da 1.500 euro

Xml2.corriere.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 33enne è sparita l'11 settembre. L'ultima volta è stata vista a Palau, in compagnia di Emanuele Ragnedda, indagato per omicidio, e di un 26enne milanese, indagato per occultamento di cadavere. Ragnedda è sotto interrogatorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Svolta nel caso di Cinzia Pinna scomparsa a Palau: fermato per omicidio l'imprenditore del vino Ragnedda; Donna scomparsa in Gallura: in caserma un noto imprenditore del vino; Chi è Emanuele Ragnedda, l'imprenditore fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna: ha tentato la fuga in barca.

scomparsa cinzia pinna fermatoScomparsa Cinzia Pinna, fermato per omicidio Emanuele Ragnedda: l’imprenditore si stava allontanando in barca - Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai Carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre tentava di allontanarsi in barca. Scrive fanpage.it

scomparsa cinzia pinna fermatoScomparsa di Cinzia Pinna, fermato noto imprenditore di vini dopo una fuga in gommone: è accusato di omicidio - In queste ore i Ris stanno effettuando accertamenti in un casolare di sua proprietà a Palau. Secondo ilfattoquotidiano.it

