Scomparsa Cinzia Pinna | fermato imprenditore Emanuele Ragnedda Indagato anche un 26enne

C'è anche un giovane milanese tra gli indagati per l'occultamento del cadavere di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa la sera dell'11 settembre a Palau.Per l'omicidio è stato fermato Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del vino di Arzachena. L'uomo è stato bloccato dai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: scomparsa - cinzia

"Il segreto della lettera scomparsa", Sergio Cosentino e Cinzia Scarpa presentano il loro nuovo libro

Violenza sulle donne, la comunità ricorda Cinzia Fusi a sei anni dalla scomparsa

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna da quasi due settimane, indagato un noto imprenditore del vino. Gli appelli della famiglia trib.al/CdHhxMN - X Vai su X

Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Scomparsa di Cinzia Pinna, fermato l’imprenditore Emanuele Ragnedda dopo una fuga in gommone; Scomparsa Cinzia Pinna: fermato imprenditore Emanuele Ragnedda. Indagato anche un 26enne; Scomparsa di Cinzia Pinna, l'imprenditore indagato fermato dopo aver tentato la fuga in barca.

Scomparsa Cinzia Pinna, fermato per omicidio Emanuele Ragnedda: l’imprenditore si stava allontanando in barca - Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai Carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre tentava di allontanarsi in barca. Lo riporta fanpage.it

Cinzia Pinna scomparsa da Palau, Emanuele Ragnedda fermato per omicidio: aveva tentato la fuga in barca, poi si era nascosto nella villa di famiglia - C'è un fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla sera dell'11 settembre scorso. Si legge su ilmattino.it