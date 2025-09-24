Scompare dalla sua abitazione di campagna ritrovato dopo ore in una zona impervia di Geraci

Era scomparso nella serata di ieri (martedì 23 settembre) da una casa di campagna di Petralia Sottana ed è stato poi ritrovato intorno alle 4 di stamattina in una zona impervia di Geraci Siculo dal Soccorso alpino e speleologico della Sicilia un uomo di 63 anni. L'intervento e le ricerche sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

