Scompare dalla sua abitazione di campagna ritrovato dopo ore in una zona impervia di Geraci

Palermotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era scomparso nella serata di ieri (martedì 23 settembre) da una casa di campagna di Petralia Sottana ed è stato poi ritrovato intorno alle 4 di stamattina in una zona impervia di Geraci Siculo dal Soccorso alpino e speleologico della Sicilia un uomo di 63 anni. L'intervento e le ricerche sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

