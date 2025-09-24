Sclerosi multipla da Merck nuovi dati su efficacia cladribina a lungo termine

Iltempo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - Merck ha presentato oggi nuovi risultati a 4 anni provenienti da 2 studi di fase 4 su larga scala. I dati evidenziano l'efficacia a lungo termine, gli esiti favorevoli in termini di disabilità e l'impatto duraturo di cladribina compresse nelle persone con sclerosi multipla recidivante. "La nostra ultima analisi conferma ulteriormente che cladribina compresse offre un'efficacia duratura senza la necessità di un'immunosoppressione continua, garantendo un controllo prolungato sia sugli aspetti infiammatori che su quelli non infiammatori della disabilità legata alla sclerosi multipla - ha dichiarato Alex Kulla, Senior Vice President & Global Head of the Neurology & Immunology Medical Unit di Merck - L'efficacia e la sicurezza di cladribina compresse sono state ampiamente dimostrate attraverso endpoint tradizionali, sia negli studi clinici che in quelli real world. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sclerosi multipla da merck nuovi dati su efficacia cladribina a lungo termine

© Iltempo.it - Sclerosi multipla, da Merck nuovi dati su efficacia cladribina a lungo termine

In questa notizia si parla di: sclerosi - multipla

Più forte della sclerosi multipla: “Ho deciso di riprendermi la vita”

“Mia figlia sa che ho una ‘bua invisibile'” Georgette Polizzi sulla sclerosi multipla

“Mia figlia sa che ho la sclerosi multipla e mi aiuta. Ho paura che possa succedermi qualcosa per cui non potrò più vivere”: parla Georgette Polizzi

Sclerosi multipla, da Merck nuovi dati su efficacia cladribina a lungo termine; Verso nuovi trattamenti: cosa ci insegna il Congresso FISM 2025; Sclerosi multipla, Merck avvia programma di Fase III con evobrutinib.

sclerosi multipla merck nuoviMerck: sclerosi multipla recidivante, dati 4 anni confermano efficacia cladribina - Merck ha presentato nuovi risultati a quattro anni provenienti da due studi di fase IV su larga scala: i ... Lo riporta ilsole24ore.com

sclerosi multipla merck nuoviSclerosi multipla, da Merck nuovi dati su efficacia cladribina a lungo termine - Merck ha presentato oggi nuovi risultati a 4 anni provenienti da 2 studi di fase 4 su larga scala. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sclerosi Multipla Merck Nuovi