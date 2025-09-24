Sciopero per la Palestina | Ho aderito alla causa e sono stata attaccata

"Lunedì ho aderito allo sciopero in appoggio alla causa del popolo palestinese, chiudendo per un giorno il mio locale con tanto di cartello affisso per spiegare i motivi. E ben presto sono iniziate ad arrivarmi recensioni negative da persone di origine israeliana. Denuncerò l’episodio alle forze dell’ordine". Silvia Troiani è contitolare di una attività a San Gimignano. È la focacceria paninoteca Doc, in zona Baccanella, nei pressi della fermata degli autobus turistici. "Mai avrei pensato di trovarmi a fare i conti con dei contenuti diffamatori sui canali social – spiega Silvia Troiani – anche perché il mio era un avviso per non spiazzare i clienti, che sanno che il turno di riposo settimanale è il martedì, non il lunedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero per la Palestina: "Ho aderito alla causa e sono stata attaccata"

