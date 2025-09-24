Sciopero in 10mila sul Pianello | Riforma fiscale discriminatoria

Lavoratori, pensionati, famiglie con bambini, giovani. Piazza della Libertà si riempie sin dalle prime ore del mattino. In molti si ritrovano lì, altri ci arrivano in corteo. Tutti uniti, tutti in sciopero, per dire no alla riforma fiscale voluta dal governo. Sono 10.000, secondo una prima stima dei sindacati che non hanno fatto nessun passo indietro dichiarando guerra da subito a quel progetto di legge di riforma dell’Igr giudicato "iniquo, divisivo e discriminatorio". Fin dalla mattina code di auto si formano in direzione Città. Parcheggi sold out e vetture deviate fino a Fonte dell’Ovo. "Una partecipazione – dicono in coro Cdls, Csdl e Usl – che ha addirittura superato lo sciopero oceanico del 24 settembre 2013". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

