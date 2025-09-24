Sciopero improvviso dei tassisti città nel caos | Niente corse finché il sindaco non ci riceverà
Niente taxi oggi a Napoli. Grandi difficoltà per gli utenti e caos per i cittadini, senza preavviso. Un'assemblea permanente di circa 400 tassisti si è riunita davanti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: sciopero - improvviso
