Sciopero aerei 26 settembre 2025 | chi si ferma orari e fasce di garanzia

Possibili disagi e ritardi il 26 settembre nei principali aeroporti d’Italia. Venerdì è infatti in programma uno sciopero che interesserà per l’intera giornata due importanti compagnie internazionali e, solo per quattro ore, il personale dei servizi di handling di numerosi scali da Nord a Sud del Paese tra cui Milano e Roma. In arrivo dunque rallentamenti al traffico e cancellazioni che interesseranno migliaia di passeggeri. Sul tavolo ci sono la revisione degli accordi aziendali, una gestione più equa dei turni di lavoro e maggiori garanzie contrattuali. Ecco chi sciopererà e quali sono le fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sciopero aerei 26 settembre 2025: chi si ferma, orari e fasce di garanzia

In questa notizia si parla di: sciopero - aerei

Sciopero aerei del 10 luglio, tutti gli aeroporti interessati

Sciopero degli aerei in Francia, decine di voli cancellati

Disagi aerei in Europa: le conseguenze dello sciopero dei controllori di volo in Francia

Aerei, sciopero del personale Volotea indetto da Uiltrasporti per venerdì 26 settembre https://ift.tt/nksyqtB - X Vai su X

Sciopero 7-8 marzo: a rischio treni, aerei e autostrade. Chi si ferma e quando - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero il 26 settembre negli aeroporti di tutta Italia: orari e voli garantiti; Sciopero negli aeroporti venerdì 26 settembre, voli a rischio. Chi si ferma e gli orari; Sciopero aerei del 26 settembre: disagi a Milano Malpensa e Linate e per voli Wizz Air e Volotea.

Sciopero 26 settembre 2025 aerei: tutti i voli cancellati - Scopri tutto sullo sciopero 26 settembre 2025 nel settore aereo e quali saranno i voli garantiti e quelli cancellati. Si legge su sicurauto.it

Sciopero aerei in Italia il 26 settembre 2025: compagnie coinvolte e orari delle agitazioni sindacali - Sciopero aerei 26 settembre 2025: Volotea, Wizz Air e handling fermi a Roma, Milano, Venezia e Cagliari. Lo riporta quotidianomotori.com