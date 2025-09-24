Scioperare contro il genocidio non è violenza Un appello

Immagini e parole sono il nostro strumento di lavoro, sappiamo essere qualcosa di vivo che può mutare significato velocemente. Lunedì 22 settembre l’Italia è stata bloccata: in oltre 100 città . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Scioperare contro il genocidio non è violenza». Un appello

Un milione di persone in piazza in tutta Italia contro il genocidio in Palestina e contro l'aumento delle spese militari. Se il Governo Meloni sta con le mani in mano e continua a essere complice di Israele, allora siamo noi a scioperare, manifestare e bloccare tutt

Per Meloni, Salvini, Tajani: se ti indigni per una vetrina danneggiata ma rimani muto e con le mani in mano di fronte alla violenza di 25mila minori uccisi in Palestina, sei complice del genocidio. Una vetrina si può riparare. Una vita umana no. #FreePalestine #

Studenti e prof al parco | Noi contro il genocidio E chi sta zitto è complice; A Bergamo presidio per la Palestina Gli studenti | Stop al genocidio un altro mondo è possibile; Venerdì 19 e lunedì 22 settembre è sciopero generale per Gaza | le manifestazioni in Toscana.

Scioperi e manifestazioni in Italia contro il Genocidio a Gaza, una mobilitazione storica - La mobilitazione contro il genocidio a Gaza continua in Italia, con due giornate di sciopero e manifestazione indette dai sindacati e dalle organizzazioni umani ... Si legge su ilfattovesuviano.it

“Blocchiamo tutto”: sciopero generale in Italia contro il genocidio a Gaza - Usb e sindacati di base proclamano 24 ore di stop per trasporti, scuole e servizi pubblici; manifestazioni previste in tutte le principali piazze italiane ... Scrive lavocediasti.it