Scintille in Comune sul caso mensa segretaria sempre più ' isolata'

Ancora tensioni in Comune ad Aversa tra l’amministrazione comunale e la segretaria Emanuela De Chiara che si sente sempre più messa all’angolo e starebbe valutando l’idea di lasciare il Municipio.Nella serata di martedì, il sindaco Franco Matacena ha convocato i vari responsabili dello stallo. 🔗 Leggi su Casertanews.it