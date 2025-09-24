Sci di fondo | la stagione in Valtellina parte con anticipo Merito dello snowfarming | cos’è

Santa Caterina Valfurva, 24 settembre 2025 – Poco più di un mese e ci si potrà mettere gli sci (quelli più lunghi e stretti) ai piedi. Per gli atleti del fondo, infatti, l’inizio della stagione in Valtellina è alle porte. Dal 31 ottobre 2025, infatti, la pista Valtellina di Santa Caterina Valfurva sarà nuovamente operativa, pronta ad accoglierli per i loro allenamenti. Il merito è dello snowfarming, un innovativo sistema di conservazione della neve che rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità ambientale, messo in atto grazie alla sinergia tra il Comune di Valfurva, la Pro Loco e alcuni partner privati sensibili alle stesse tematiche, a cominciare da Acqua S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

