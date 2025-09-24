Sci di fondo | la stagione in Valtellina parte con anticipo Merito dello snowfarming | cos’è
Santa Caterina Valfurva, 24 settembre 2025 – Poco più di un mese e ci si potrà mettere gli sci (quelli più lunghi e stretti) ai piedi. Per gli atleti del fondo, infatti, l’inizio della stagione in Valtellina è alle porte. Dal 31 ottobre 2025, infatti, la pista Valtellina di Santa Caterina Valfurva sarà nuovamente operativa, pronta ad accoglierli per i loro allenamenti. Il merito è dello snowfarming, un innovativo sistema di conservazione della neve che rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità ambientale, messo in atto grazie alla sinergia tra il Comune di Valfurva, la Pro Loco e alcuni partner privati sensibili alle stesse tematiche, a cominciare da Acqua S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: fondo - stagione
Juventus Women, Canzi ai nastri di partenza della nuova stagione: «Entusiasmo altissimo, l’obiettivo è arrivare in fondo ad ogni competizione. In Champions League…»
David carica i tifosi della Juve per lo Scudetto: «Ogni stagione può essere quella buona. Bisogna avere l’ambizione di arrivare fino in fondo»
Il Lager Ski Team 157 si presenta per la stagione 2024/25 del circuito Ski Classics: il talento Alvar #Myhlback pronto a stupire ancora e quanti big delle lunghe distanze… #scidifondo | #fiscrosscountry | #crosscountryskiing - facebook.com Vai su Facebook
Sci di fondo, la stagione in Valtellina parte con anticipo. Merito dello snowfarming: cos’è; Sci di Fondo | Campionati Regionali Pulcini e Ragazzi | Tecnica Classica | Ponte di Legno; Dove farai sci di fondo in Valtellina questo inverno.
Stagione dello sci al via in Valtellina: in Valle Spluga, a Madesimo e Campodolcino le prime discese sono gratis - Sondrio, 24 novembre 2024 – È ormai tutto pronto in provincia di Sondrio per l’apertura della stagione dello sci alpino. Lo riporta ilgiorno.it
A Livigno la stagione di sci si allunga fino al primo maggio - Primavera con tanta neve sulle montagne della Valtellina, grazie alle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni con un metro e mezzo di nuova coltre bianca. Riporta ansa.it