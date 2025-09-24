Schlein | Meloni appoggia Netanyahu

20.55 "A Meloni che dice che è irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo dico che invece è irresponsabile aver trascinato l'Italia sulle posizioni di Netanyahu". Così la segretaria del Pd Elly Schlein. Per Giuseppe Conte, la premier è una "patriota al contrario". Il leader del Movimento Cinque Stelle la invita a chiedersi: "Come ho potuto per 2 anni non muovere un dito con sanzioni a Israele, embargo sulle armi, stop agli accordi militari con un Governo criminale?". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

