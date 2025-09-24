Schlein in direzione chiede unità I riformisti partecipano ma il confronto è solo rinviato

Ilfoglio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein getta acqua sul fuoco: “Non perdiamo nemmeno un minuto in polemiche fra noi, mettiamo al centro i temi che interessano alle persone e la destra ignora. Nelle regioni l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

schlein in direzione chiede unit224 i riformisti partecipano ma il confronto 232 solo rinviato

© Ilfoglio.it - Schlein in direzione chiede unità. I riformisti partecipano, ma il confronto è solo rinviato

In questa notizia si parla di: schlein - direzione

Regionali, Schlein tesse tela possibile direzione entro luglio

Schlein non vuole il confronto: la direzione del Pd si fa in "smartworking"

Schlein alla direzione Pd: «Coalizione regionali vincerà le prossime politiche». E sugli scontri: «Meloni usa i violenti per ignorare il grido di chi protesta»

schlein direzione chiede unit224Schlein in direzione chiede unità. I riformisti partecipano, ma il confronto è solo rinviato - sarà sancita all'evento di Milano la nasciata della nuova corrente senza Bonaccini, ma con Gentiloni, gli ex Base riformista ... Da ilfoglio.it

**Pd: domani direzione con Schlein, minoranza ci sarà ma restano malumori** - La convocazione a ridosso dal voto nelle Marche e dell'avvio della tornata elettorale di autunno, ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Schlein Direzione Chiede Unit224