Schianto sulla SS36 a Lecco | sei persone coinvolte in un tamponamento sul ponte Manzoni

Un serio incidente stradale ha bloccato la Strada Statale 36 nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, creando lunghe code e disagi alla viabilità nel capoluogo lecchese. Il sinistro è avvenuto alle 17 sul ponte Manzoni, in direzione Lecco centro, coinvolgendo sei persone in quello che sembrerebbe. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

