Schiamazzi notturni è polemica Il sindaco | serve più equilibrio
Il tema della quiete pubblica torna al centro del dibattito cittadino. A riaccendere la discussione è stato direttamente il sindaco Claudio Ruggeri, che sull’ultimo numero del periodico comunale ha affrontato la questione dei disturbi serali e notturni che, soprattutto nei fine settimana, colpiscono alcune zone del paese. "Sono numerose – ha spiegato il primo cittadino – le segnalazioni giunte sia alla polizia locale che a me personalmente. Cittadini che si lamentano per comportamenti ritenuti inaccettabili e fastidiosi. Può capitare che i giovani, presi dalla voglia di stare insieme, non si rendano conto che le loro attività possono disturbare il riposo di chi abita vicino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: schiamazzi - notturni
Ancora allarme in zona Pantanella: schiamazzi notturni, corse con i motorini e lancio di pietre
Cremona, risse e schiamazzi notturni: bar chiuso
Ancisi (LpRa): "Schiamazzi e bivacchi sul muretto di viale Baracca, più controlli notturni"
La Maddalena, schiamazzi notturni e cartello vandalizzato. Ma alla fine si pente: «Mi scuso, voglio pagare i danni» - X Vai su X
IL SILENZIO È IL NUOVO LUSSO: INFISSI ANTIRUMORE Viviamo immersi nel rumore: traffico intenso, schiamazzi notturni, disturbi quotidiani. La vera qualità abitativa inizia dal comfort. Cosa rende i nostri infissi davvero antirumore? Materiali certificati: PV - facebook.com Vai su Facebook
"Schiamazzi notturni nei Parchi. I Vigili fino all’una non bastano" - I comportamenti di alcuni gruppi di giovani, che agiscono indisturbati di notte nei parchi pubblici come, ad esempio, il Parco Pandora, hanno assunto tratti preoccupanti. Lo riporta lanazione.it
Schiamazzi e vandalismi, 44 identificati - Un mese di controlli serali, quello di luglio, per la Polizia Locale di Sassuolo che ha incrementato i pattugliamenti nei luoghi maggiormente frequentati come parchi e stazioni, ma anche in pieno ... Secondo ilrestodelcarlino.it