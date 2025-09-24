Il tema della quiete pubblica torna al centro del dibattito cittadino. A riaccendere la discussione è stato direttamente il sindaco Claudio Ruggeri, che sull’ultimo numero del periodico comunale ha affrontato la questione dei disturbi serali e notturni che, soprattutto nei fine settimana, colpiscono alcune zone del paese. "Sono numerose – ha spiegato il primo cittadino – le segnalazioni giunte sia alla polizia locale che a me personalmente. Cittadini che si lamentano per comportamenti ritenuti inaccettabili e fastidiosi. Può capitare che i giovani, presi dalla voglia di stare insieme, non si rendano conto che le loro attività possono disturbare il riposo di chi abita vicino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schiamazzi notturni, è polemica. Il sindaco: serve più equilibrio