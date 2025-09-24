Dopo aver archiviato la stagione 2024-2025 con i Mondiali di Tblisi, l’Italia della scherma è pronta a ripartire verso un 2025-2026 che sarà assolutamente denso di impegni. Il focus, a livello federale, si concentra sulla sciabola femminile e maschile con i commissari tecnici Andrea Aquili e Andrea Terenzio che da oggi al 26 settembre prossimo terranno un collegiale di preparazione, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – di Roma. L’obiettivo è quello di arrivare pronti allo start della Coppa del Mondo, previsto dal 6 al 9 novembre ad Algeri, quando sulle pedane africane si terranno contest individuali e a squadre sia per le donne che per gli uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

Scherma, i convocati della sciabola per il collegiale di Roma: c'è Luigi Samele verso la Coppa del Mondo