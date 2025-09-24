Scherma Brindisi ospita il circuito europeo under 23 | Terza Coppa del Mediterraneo

BRINDISI - Brindisi si prepara a ospitare nuovamente una prestigiosa competizione internazionale: l’Euro Circuit - Mediterranean Cup U23 di scherma. La manifestazione, dedicata alla spada maschile e femminile, si terrà l’8 e 9 novembre e vedrà la partecipazione di atleti e atlete under 23. 🔗 Leggi su Brindisireport.it