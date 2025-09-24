Scherma Brindisi ospita il circuito europeo under 23 | Terza Coppa del Mediterraneo

Brindisireport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Brindisi si prepara a ospitare nuovamente una prestigiosa competizione internazionale: l’Euro Circuit - Mediterranean Cup U23 di scherma. La manifestazione, dedicata alla spada maschile e femminile, si terrà l’8 e 9 novembre e vedrà la partecipazione di atleti e atlete under 23. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scherma - brindisi

Un giovanissimo fiorettista del Circolo Scherma Brindisi brilla ai campionati Usa

Scherma: Brindisi ospita il Circuito Europeo Under 23 Terza Coppa del Mediterraneo; Scherma, Brindisi ospita il circuito europeo under 23: Terza Coppa del Mediterraneo; Taekwondo: incontro in Puglia rilancia il primato di persone e valori.

scherma brindisi ospita circuitoBrindisi capitale della scherma: arriva il Circuito europeo Under 23 e la Coppa del Mediterraneo - La città ospiterà l’Euro Circuit – Mediterranean Cup U23, una delle competizioni più prestigiose dedicate al ... Si legge su brindisisera.it

Cerca Video su questo argomento: Scherma Brindisi Ospita Circuito