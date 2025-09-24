Gli Oasis sono un gruppo proletario di Manchester. Capitanati dai fratelli Liam e Noel Gallanher (il primo è il frontman, mentre il secondo compone la maggioranza dei brani), fanno parte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Schegge anni 90 e i fantasmi della psichedelia