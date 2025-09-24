Scatta l' allarme per un fungo tossico identico a uno commestibile | cosa si rischia

Archiviata l'estate, con l'arrivo dell'autunno e delle prime piogge, la stagione dei funghi è scattata come ogni anno: migliaia di appassionati si mettono alla ricerca di prelibati esemplari, scandagliando le aree boschive, ma il rischio di raccoglierne qualcuno non commestibile e tossico è sempre dietro l'angolo Ormai il "fai da te", anche tra i meno esperti, ha preso il sopravvento, e sono sempre più numeroso i cercatori di funghi che si appoggiano alle applicazioni installate sul proprio cellulare nella convinzione di avere uno strumento infallibile su cui fare affidamento, riducendo a zero i rischi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

