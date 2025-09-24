Scatta l' allarme per un fungo tossico identico a uno commestibile | cosa si rischia
Archiviata l'estate, con l'arrivo dell'autunno e delle prime piogge, la stagione dei funghi è scattata come ogni anno: migliaia di appassionati si mettono alla ricerca di prelibati esemplari, scandagliando le aree boschive, ma il rischio di raccoglierne qualcuno non commestibile e tossico è sempre dietro l'angolo Ormai il "fai da te", anche tra i meno esperti, ha preso il sopravvento, e sono sempre più numeroso i cercatori di funghi che si appoggiano alle applicazioni installate sul proprio cellulare nella convinzione di avere uno strumento infallibile su cui fare affidamento, riducendo a zero i rischi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: scatta - allarme
CANALE 5 MANDA IN TILT RAI1: CROLLANO GLI ASCOLTI E SCATTA L’ALLARME A VIALE MAZZINI
«C’è una bomba sul traghetto», scatta l’allarme in porto a Livorno. La rabbia dei passeggeri bloccati e una nave da crociera a lungo in rada
Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta
Olimpiadi, scatta l’allarme sui trampolini di salto con sci: 3 gravi infortuni durante i test. “Necessari degli aggiustamenti” di Giuseppe Pietrobelli - X Vai su X
Allarme meteo in Campania: scatta l’allerta gialla per piogge violente, possibili grandinate e fulmini - facebook.com Vai su Facebook
Intossicazione da fungo d'ulivo, casi in aumento: «Molti sbagliano perché si fidano delle app». Scatta l'allarme: di cosa si tratta; Fungo dell’olivo, boom intossicati in Toscana: come riconoscerlo; Piombo, cadmio e altri metalli tossici negli assorbenti, scatta l’allarme: “Le donne rischiano….
Scatta l'allarme per un fungo tossico identico a uno commestibile: cosa si rischia - Archiviata l'estate, con l'arrivo dell'autunno e delle prime piogge, la stagione dei funghi è scattata come ogni anno: migliaia di appassionati si mettono alla ricerca di prelibati esemplari, ... Si legge su msn.com
Intossicazione da fungo d'ulivo, casi in aumento: «Molti sbagliano perché si fidano delle app». Scatta l'allarme: di cosa si tratta - In particolare in Toscana dove circa una quindicina di persone ... msn.com scrive