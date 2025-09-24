Avevano escogitato un sistema per eludere i diritti doganali delle costose scarpe in arrivo in Italia dalla Cina. L’evasione calcolata in 9 milioni di euro tra diritti doganali e Iva è stata scoperta dall’Agenzia delle Dogane di Spezia e dalla Guardia di Finanza portando al sequestro di un importante quantitativo di sneakers prodotte in Cina per conto di due noti brand della moda di fama internazionale e sdoganate intalia nel porto spezzino. Un giro iniziato nel 2019 che grazie all’operazione congiunta è stato ricostruire attraverso un minuzioso percorso a ritroso. L’operazione denominata “Sottocosto“ ha portato complessivamente all’accertamento di diritti di confine, comprensivi di interessi, per un totale dovuto di circa 9,3 milioni di euro, di cui 2,3 risultano, ad oggi, già riscossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scarpe di lusso sequestrate in porto