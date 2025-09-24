Scaroni sul nuovo stadio di Milano | Vogliamo il più bello d’Europa con Foster e Manica
Scaroni parla dell’accordo con l’Inter e della progettazione dell’impianto che ospiterà club, Nazionali e competizioni UEFA. Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a Sport Mediaset prima del fischio d’inizio della sfida di Coppa Italia contro il Lecce, parlando del tema caldo del nuovo stadio di Milano, condiviso con l’ Inter. «È un tema di cui mi occupo da tanto tempo, 4-5 anni almeno. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché poi alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per l’ Inter, per il Milan, per Milano, per le competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: scaroni - nuovo
Nuovo stadio Milan: ottimismo vivo. I nodi da sciogliere. E Scaroni …
Nuovo stadio per Milan e Inter a San Siro, Scaroni sbotta: ecco cosa ha detto il Presidente
Milan-Lecce, Scaroni: “Grande ottimismo per il nuovo stadio, non immagino Milano senza”
Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a SportMediaset nel pre partita di Milan-Lecce di Coppa Italia. Le sue parole: Sul nuovo Stadio: “È un tema di cui mi occupo da molti anni, almeno 4-5 anni. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducio - facebook.com Vai su Facebook
COPPA ITALIA - Milan, Scaroni: "Nuovo stadio? Sono fiducioso" https://ift.tt/WvNiJay - X Vai su X
Nuovo San Siro, Scaroni: Voglio fare a Milano lo stadio più bello d'Europa; Nuovo stadio, Scaroni: “Milan e Inter ne hanno bisogno, ci siamo rivolti al meglio”; San Siro, parla Scaroni: Faremo lo stadio più bello dell'Europa.
Nuovo San Siro, Milan e Inter scelgono Norman Foster e Manica: ora la palla passa al Comune - A poche ore dal match di Coppa Italia contro il Lecce, il Milan – con un comunicato congiunto. tuttomercatoweb.com scrive
Milan, il presidente Scaroni: 'Nuovo stadio? Sarà il più bello d'Europa' - Il presidente del Milan torna a parlare del futuro impianto rossonerazzurro: 'Foster e Manica? Come scrive it.blastingnews.com