Scaroni parla dell’accordo con l’Inter e della progettazione dell’impianto che ospiterà club, Nazionali e competizioni UEFA. Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a Sport Mediaset prima del fischio d’inizio della sfida di Coppa Italia contro il Lecce, parlando del tema caldo del nuovo stadio di Milano, condiviso con l’ Inter. «È un tema di cui mi occupo da tanto tempo, 4-5 anni almeno. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché poi alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per l’ Inter, per il Milan, per Milano, per le competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scaroni sul nuovo stadio di Milano: «Vogliamo il più bello d’Europa con Foster e Manica»