Scaricato dal Milan Allegri ne ha trovato un altro | rivoluzione totale

Il Milan continua a stupire dopo 3 vittorie a rete inviolata. Max Allegri ha attuato una rivoluzione totale a Milanello: scaricato senza mezzi termini. Il nuovo Milan firmato Massimiliano Allegri ha finalmente iniziato a mostrare la sua vera identità. Dopo una stagione travagliata, segnata da alti e bassi con Paulo Fonseca prima e Sergio Conceição poi, la dirigenza rossonera ha scelto la via della rivoluzione totale. L’arrivo del tecnico livornese è stato accompagnato dal nuovo progetto sportivo affidato a Igli Tare, chiamato a rinnovare un organico che nell’ultima annata non aveva reso secondo le aspettative. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

