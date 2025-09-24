Scaraventano da un tram a Milano un uomo ipovedente lo picchiano e lo rapinano | arrestati 2 uomini

Due cittadini sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un 55enne italiano con disabilità visiva. Mentre uno dei due stava aggredendo l'uomo, l'altro si è impossessato di due borse contenenti apparecchi e dispositivi dal valore di 2mila euro utili come ausilio all'ipovedenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

