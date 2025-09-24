Scandone Avellino Magma Sports presenta la nuova stagione

Avellinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scandone Avellino è lieta di annunciare che l’evento di presentazione della squadra per la stagione 202526, in programma venerdì 26 settembre alle ore 18 presso il Carcere Borbonico di Avellino, sarà presentato da Magma Sports.Un accordo che rafforza il legame con il territorioL’A.s.d Felice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: scandone - avellino

scandone avellino magma sportsScandone Avellino, sarà Magma Sports a presentare la squadra al Carcere Borbonico - L’evento è in programma venerdì 26 settembre alle ore 18 nella suggestiva cornice del Carcere Borbonico di ... Come scrive orticalab.it

scandone avellino magma sportsLa Scandone Avellino accoglie Plastimonella come nuovo sponsor - Fondata nel 1979, Plastimontella è un'azienda di eccellenza nel settore della rigenerazione delle materie plastiche ... Riporta msn.com

