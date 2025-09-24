Scandone Avellino Magma Sports presenta la nuova stagione
La Scandone Avellino è lieta di annunciare che l’evento di presentazione della squadra per la stagione 202526, in programma venerdì 26 settembre alle ore 18 presso il Carcere Borbonico di Avellino, sarà presentato da Magma Sports.Un accordo che rafforza il legame con il territorioL’A.s.d Felice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
La Scandone Avellino rinnova la partnership con il Pub Stadium, tana storica dei tifosi dell'Avellino Calcio e della Scandone! Anche quest'anno sarà possibile seguire insieme tutte le partite in trasferta sul maxi schermo, vivendo il tifo e la passione bianc
