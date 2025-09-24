Scandicci aspetta il Siena San Donato va a Camaiore
Non ci sono pause: oggi, alle 15, si torna in campo per la 4ª giornata, con scontri diretti. Spicca la gara dello Scandicci che, a San Casciano, ospita il Siena. Allo stesso tempo, il San Donato Tavarnelle andrà in trasferta sul campo del Camaiore. Scandicci-Siena (arbitro: Schmid di Rovereto). Dopo un breve momento di ripresa, lo Scandicci è ricaduto nell’ombra. Nonostante abbia giocato bene contro il Prato, la squadra di Taccola ha dovuto cedere agli avversari, mostrando qualche difficoltà in attacco per mancanza di precisione. Contro il Siena c’è l’obbligo di fornire una grande prova per tornare a fare punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
