Scanavino Juve quale futuro per l’attuale ad bianconero? Due ipotesi sul tavolo | ecco che cosa potrebbe succedere a partire da novembre

Scanavino Juve, il suo futuro è al centro del riassetto societario: può restare come AD dell’area finanziaria o assumere un nuovo incarico in Exor. Nel grande riassetto societario che sta ridisegnando il futuro della Juventus, una delle figure chiave su cui si concentrano le maggiori attenzioni è quella di Maurizio Scanavino. L’attuale Amministratore Delegato, uomo che ha guidato il club fuori dalle tempeste del post-inchiesta Prisma, si trova ora a un bivio. Con la promozione ormai certa dell’ex Tolosa Damien Comolli a nuovo AD dell’area sportiva, il suo ruolo è destinato a cambiare. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, per lui si profilano due possibili scenari, entrambi di altissimo profilo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scanavino Juve, quale futuro per l’attuale ad bianconero? Due ipotesi sul tavolo: ecco che cosa potrebbe succedere a partire da novembre

