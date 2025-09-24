Scafati la scuola San Francesco diventa cardioprotetta con un defibrillatore

La scuola dell’infanzia paritaria San Francesco d’Assisi di Scafati diventa cardioprotetta grazie alla donazione di un defibrillatore Philips di ultima generazione effettuata dal dottore Salvatore Guercio Nuzio, pediatra e genitore di una bambina che frequenta l’istituto.La consegnaIl dispositivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: scafati - scuola

A Scafati, il primo giorno di scuola si è trasformato in una vera celebrazione dell’inizio, tra emozioni condivise e gesti simbolici che hanno coinvolto alunni, genitori e insegnanti. L’Istituto Comprensivo “Tommaso Anardi”, diretto dal professor Guglielmo Formisa - facebook.com Vai su Facebook

Scafati: la scuola dell'infanzia San Francesco diventa cardioprotetta; Scafati, la scuola San Francesco diventa cardioprotetta con un defibrillatore; Scafati - Emmaus (SA) - Misto.

Scafati: la scuola dell’infanzia San Francesco diventa cardioprotetta - È stato un pomeriggio all’insegna della solidarietà, della prevenzione e della condivisione quello vissuto martedì alla Scuola paritaria dell’infanzia San Francesco d’Assisi di Scafati, dove è stato ... Scrive msn.com

Scafati, emozioni e sorrisi al primo giorno di scuola: il plesso “Tommaso Anardi” accoglie i suoi piccoli alunni - Il ritorno tra i banchi ha coinvolto anche la città di Scafati, dove il primo giorno di scuola non ha rappresentato soltanto un rito di ... Segnala marigliano.net