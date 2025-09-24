Scafati la scuola San Francesco diventa cardioprotetta con un defibrillatore

La scuola dell’infanzia paritaria San Francesco d’Assisi di Scafati diventa cardioprotetta grazie alla donazione di un defibrillatore Philips di ultima generazione effettuata dal dottore Salvatore Guercio Nuzio, pediatra e genitore di una bambina che frequenta l’istituto.La consegnaIl dispositivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

