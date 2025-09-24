Sbürla la Roda e videogame Torna Giocanda

Sarà una conferenza con Gabriele Albanesi dedicata ad Arnaldo Pomodoro e Pavia, che si terrà alle 18 di venerdì al collegio Cairoli, cui seguirà la presentazione di un videogioco cooperativo Missione Pietrarubbia ispirato alla vita e alle opere dell’artista recentemente scomparso, ad aprire le porte alla nuova edizione di Giocanda. L’evento, che al suo interno ha Videogiocanda, nata da un’idea di Mauro Vanetti, sviluppatore e designer pavese, proporrà postazioni di gioco libero, laboratori di game design, incontri con sviluppatori indipendenti e installazioni interattive. Sabato, dopo sette anni, tornerà il Festival dei giochi in strada nato nel 2014 per contrastare il gioco d’azzardo patologico, che ha segnato profondamente il territorio pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

