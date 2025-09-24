Sbotta contro Conte esplode il caso | a Napoli scoppia la bufera

Glieroidelcalcio.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos in casa Napoli, un episodio potrebbe sconvolgere gli equilibri nello spogliatoio di Antonio Conte, con cui un giocatore è furioso Una gara combattuta ma fondamentale per la classifica. Nel posticipo di Serie A, il Napoli supera il Pisa per 3-2 e vola in testa solitaria con 12 punti, frutto di quattro vittorie in altrettante partite. Un segnale forte alle rivali, in particolare alla Juventus, che non ha approfittato della sfida contro il Verona per tenere il passo degli azzurri. Nonostante la sconfitta, i ragazzi di Gilardino hanno messo seriamente in difficoltà la squadra di Conte, restando in partita fino all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

sbotta contro conte esplode il caso a napoli scoppia la bufera

© Glieroidelcalcio.com - Sbotta contro Conte, esplode il caso: a Napoli scoppia la bufera

In questa notizia si parla di: sbotta - conte

Conte sbotta in TV sul mercato del Napoli: “Mica abbiamo preso giocatori da 60 milioni”

Vignetta su Arianna Meloni, silenzio di Schlein. E Conte la difende: È satira.

“Alessandra Amoroso ha partorito”, esplode il gossip: Giulia De Lellis sbotta/ Il commento al veleno - Da ore non si fa parlare che del presunto parto di Alessandra Amoroso, che avrebbe già dato alla luce la sua prima figlia. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sbotta Contro Conte Esplode