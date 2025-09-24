Sbalzato di 15 metri dalla sua moto e finito contro un'auto morto un 29enne | è Kevin Colombo

Kevin Colombo, un motociclista 29enne di Villa d'Adda è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un incidente a Madone. In sella alla sua Kawasaki z900 si è scontrato con un'Opel Corsa guidata da un 23enne di Dalmine, proveniente dal senso opposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

